Москва, , 22:35 — REGNUM

Данные о десятках умерших в турецкой Анталье российских туристов в 2019 году «не должны удивлять», считает директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Благодаря широкому выбору туристических предложений в разных ценовых сегментах, в Анталье на сегодняшний день наблюдается самая высокая концентрация российских туристов — отдыхающих из России там в четыре раза больше, чем в других странах, заявил Осауленко в комментарии РБК.

В числе основных причин смертей отдыхающих в Турции эксперт назвал незнание туристами своего состояния здоровья и своих физических возможностей, а также экстремальные климатические условия, к которым некоторые люди не успевают адаптироваться.

Кроме этого, среди рисков для безопасного отдыха Осауленко назвал «шведский стол и турпакет all inclusive».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня генеральный консул России в Анталье Олег Рогоза сообщил, что число умерших на курорте российских туристов с начала 2019 года «уже исчисляется десятками». По его словам, речь идёт, в частности, о случаях обострения у отдыхающих хронических болезней, печальных последствиях злоупотребления спиртным, несчастных случаях на воде.

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