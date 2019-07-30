Москва, , 22:31 — REGNUM

Телеграм-канал Baza сегодня, 30 июля, распространил информацию о том, что у королевы Великобритании Елизаветы II есть аж четыре элитные квартиры в Москве.

Утверждается, что в собственности британского монарха находятся четыре квартиры, расположенные в доме №10 в 1-м Обыденском переулке. Дом этот находится в престижном районе «Золотая Миля», который является одним из самых роскошных жилых кварталов в Москве.

Общая площадь квартир составляет аж 839 квадратных метров. Они расположены на первом, втором и четвертом этажах здания. Общая стоимость данной недвижимости оценивается в 587 миллионов рублей. Согласно документу Росреестра, собственником недвижимости указана «Ее Величество королева, правящая в Канаде». Поскольку Канада формально остается членом Британского содружества, то формальным главой государства там является английская королева Елизавета II.

Однако в посольстве Канады разъяснили ситуацию. Оказалось, что в данных квартирах проживают сотрудники посольства Канады в Москве. А поскольку Канада — это «демократическое государство с монархической формой правления», то главой там c 1952 года является Елизавета II. Именно по этой причине собственником московской недвижимости указана «Ее Величество королева, правящая в Канаде».

При этом королева никогда не была в этих квартирах и вообще вряд ли когда-нибудь побывает в России снова. Дело в том, что официальный визит Елизаветы II в Россию состоялся в 1994 году, а по протоколу, британский монарх только один раз в жизни может совершить официальный визит в конкретную страну. Конечно королева может приехать в Россию, но только в качестве путешественника.