Санкт-Петербург, , 22:30 — REGNUM

Сотрудники полиции Петербурга установили личность водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на пешехода, сделавшего ему замечание за движение по тротуару. Молодой человек задержан и привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД. За побои, нанесенные пешеходу, он может быть привлечен уже к уголовной ответственности.

Напомним, 29 июля к медикам с травмами обратился житель Петербурга. По предварительным данным, мужчина сделал замечание водителю автомобиля Rolls-Royce, двигавшемуся по пешеходной зоне. В ответ на замечание владелец автомобиля нанес гражданину телесные повреждения и облил пешехода неизвестной жидкостью.

Позже в Сети появилась видеозапись инцидента, на которой видно, что пешеход достойно и эффективно противостоял сначала одному вышедшему из автомобиля нарушителю, а затем и двум присоединившимся к нему приятелям. Пешеходу нанесли несколько ударов, сорвали с него футболку, но вскоре хулиганы ретировались.

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Как сообщили вечером 30 июля в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, обидчиком пешехода оказался 26-летний гражданин.

«Сотрудниками ГИБДД на набережной Черной речки мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий», — отметили в пресс-службе Главка.

Помимо привлечения к административной ответственности за движение по тротуарам и управление транспортным средством при наличии неисправностей, будет принято процессуальное решение по факту нанесения телесных повреждений пешеходу.

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