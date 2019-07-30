Лондон, , 22:06 — REGNUM

Житель Британии был приговорён к самому короткому сроку лишения свободы за всю историю британского государства, сообщает 30 июля издание Daily Mail.

Молодой человек 23-летнего возраста, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, совмещённого с воздействием кокаина и марихуаны, разбил окно в доме знакомой девушки и с метлой в руках напал на полицейских.

Затем он усугубил свою вину, скрывшись с места происшествия.

Позднее Шейн Дженкинс признал свою вину, написал два письма с извинениями и получил 50 минут тюремного заключения и запрет на употребление наркотиков.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале отстояли репутацию «рецидивистской» женской колонии