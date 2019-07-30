30 июля 2019 | Время чтения 6 мин

Архангельску повезло, что в Соломбале в 1835 году в многодетной семье морского офицера и дочери портового служителя родился Степан Огородников. Место рождения определило географию интересов этого человека, посвятившего себя истории русского флота. За звание колыбели флота всегда шла подковерная борьба, выходящая на поверхность в книгах и речах начальников. С.Ф.Огородников был убежден, что колыбель флота – Соломбала.

Владимир Станулевич, , 21:59 — REGNUM





С.Ф.Огородников (1835-1909) — полковник по адмиралтейству, в Российской Империи официальный историк русского флота

«Архангельский порт… колыбель русского коммерческого и военного флотов» — Российская Империя, официальная история флота.

— С.Ф.Огородников.

Архангельску повезло, что в Соломбале в 1835 году в многодетной семье морского офицера и дочери портового служителя родился Степан Огородников. Место рождения определило географию интересов этого человека, посвятившего себя истории русского флота. За звание колыбели флота всегда шла подковерная борьба, выходящая на поверхность в книгах и речах начальников. С.Ф.Огородников был убежден, что колыбель флота — Соломбала. Не потому, что здесь родился, а потому что соломбальское происхождение не позволило ему исказить историю и утверждать, что колыбель флота это Воронеж или Переяславль-Залесский.

В 10 лет родители отправили Степана кадетом в Кронштадтский полуэкипаж. Вернулся морской офицер С.Ф. Огородников в Архангельск в 1859 году для прохождения дальнейшей службы. Первую свою статью он написал в 1863 году и называлась она «Очерк о действиях Архангельской портовой библиотеки за 1862 год». Несколько лет С.Ф.Огородников работал над трудом «Соломбальское селение».

Василий Трофименко, архангельский историк и архивист «Степан Федорович… определил, что своеобразное «ядро Соломбальского селения» составляли отставные нижние чины, «увольняемые, по тому времени, только за дряхлостью и недугами», которые передавали свои дома наследникам, или продавали желающим. Казенный статус земли, которую нельзя было передавать во владение на правах полной собственности, привел к тому, что эта адмиралтейская слобода «получала в развитии своем по преимуществу характер военного населения» (1).

Стиль… С.Ф. Огородникова… живой, образный, и легкий для восприятия…: «Домашний быт соломбальцев того времени был крайне незавиден, если только припомнить себе тогдашнее невежество нравов и обычаев наших предков, грубый деспотизм и самодурство в семействах, — с одной стороны; страшные пытки, кровавые истязания плетью, шпицрутенами, батогами, кошками — с другой стороны» (1)… По мнению Огородникова, всё это — «атрибуты времени азиатизма, бироновщины… следы отживавших начал допетровской Руси, боровшихся с Петровскими реформами, и раболепного повиновения духу того времени» (1).

В 1868 году вышла крупная работа Степана Федоровича — «Климат Архангельской губернии», в 1872 году он написал статью «Петр Великий в Архангельске и плоды его пребывания на нашем Севере».

Василий Трофименко «Огородников однозначно положительно оценивает деятельность Петра и петровского правительства в 1693—1718 гг. как направленную на ограничение монополии иностранцев на внешнюю торговлю России… Последующий отток товарооборота в Санкт-Петербург Огородников, хотя и называл «великой жертвой Архангельска», но не ставил в вину Петру I, указывая, что император «стесняя одной рукою Архангельскую заграничную торговлю, другою открывал для нашего севера новые источники, обратив внимание на китоловные и рыбные промыслы Белого моря и Северного океана» (1)… Степан Федорович сделал вывод о том, что все приведенные им факты «явно доказывают стремление Его (Государя — В.Т.) поднять наш северный край в промышленном и морском отношениях на такую высоту благополучия народного, какая вообще была желательна Ему и для остальных подданных обширного Российского государства» (1).

К сожалению, Степан Федорович заменил объективную картину удушения Петром Первым архангельской торговли и судостроения после возникновения Санкт Петербурга на некритичную оценку деятельности Императора. Огородников остался преданным летописцем основателя русского флота, и это главный недостаток его труда по истории Архангельского порта.

В 1875 году появилась в свет статья «Лоцманская артель в Архангельске» и монография «История Архангельского порта».

«Автор (С.Ф.Огородников — прим. автора) ввел свою периодизацию истории (Архангельского) порта, разделив ее на четыре периода: 1693−1732 гг., период от основания верфи на Соломбале Петром Великим до ее возобновления при Анне Иоанновне, 1733−1799 гг., Аннинская, Елизаветинская и Екатерининская эпоха, 1800−1825 гг., от переустройства адмиралтейства по высочайше конфирмованному плану до начала эпохи парового флота, и 1825−1862 гг., от первого применения парового двигателя при порте до упразднения порта.

Василий Трофименко Во введении к своей монографии Огородников выделяет… цели, побудившие его взяться за написание работы… Архангельский порт он считал колыбелью русского коммерческого и военного флотов…» (1).

Степан Огородников, полковник по адмиралтейству, историк русского флота «Архангельский порт… составляет… колыбель русского коммерческого и военного флотов… В 1693 году Государь Петр Великий посетил наш дальний север, влекомый сильным желанием видеть вблизи море и иностранные корабли. Архангельск того времени мог поразить и не моряка-Государя, представляя… картину, полную своеобразной и кипучей деятельности в летнюю пору… нигде более в России невиданную: широкая Двина, несшая не себе многочисленные барки с товарами назначенными для отправления за море и состоявшими… из хлеба, смолы, поташа, пеньки, сала, рыбного клея и проч. Ряд иностранных больших и малых кораблей с развевающимися на мачтах флагами и в живописном беспорядке стоявшими между Соломбалою и городскими пристанями… Желая основать судостроение в Архангельске, Петр, по удобству в том месте, указал учредить верфь на среднем Соломбальском острову… Сделав распоряжение о немедленной доставке к строению потребного леса… сам, своми руками, заложил на Соломбале первый торговый корабль…» (2).

В 1876 году начался качественно новый этап в жизни офицера и ученого — его перевели в Санкт-Петербург для службы в Морском техническом комитете. Вместе с А. Веселаго он приступил к работе над историей Российского военно-морского флота которая вылилась в 12-томный труд «Общий морской список». В 1886 Степан Федорович в чине полковника по адмиралтейству уволен в отставку. Остановить научную работу по истории Огородников не мог в 1890 году вышла книга Огородникова «Очерк истории города Архангельска в торгово-промышленном отношении».

Откуда вышли, туда и уйдем — в случае с Огородниковым осуществилось буквально. В 1909 году он приехал в Архангельск для подготовки мероприятий связанных с 200-летием Полтавской битвы, где внезапно скончался и 4 июля был похоронен на Соломбальском кладбище.

Я спросил у звонаря церкви Святого Мартина где могила Огородникова. Не очень уверенно он оглядел захоронения справа от дороги к храму — «Кажется здесь, да вот она». Памятник был застроен оградками соседних захоронений, и протиснуться можно было в щель между ними. Я постоял у достойного, как все флотские памятники на Соломбальском кладбище, в черном камне надгробия. Как много зависит от одного человека умеющего оставить на бумаге свои мысли и опыт своих предшественников.

Захоронение С.Ф.Огородникова на Соломбальском кладбище города Архангельска Владимир Станулевич © ИА REGNUM

А спустя неделю из фейсбука я узнал, что Василий Трофименко привел в порядок могилу Огородникова. Оказалось Степан Федорович ему дальний родственник — брат прапрапрабабушки. Василий Георгиевич сообщил, что заказал спецтресту подсыпать территорию и положить плиты. Дорого внимание…

Примечания:

В.Г.Трофименко. С.Ф.Огородников как историк и бытоописатель морской истории России. В сборнике «Строго держась источников…». Сост.А.Б.Емелин. СПб. 2017. С.Ф.Огородников. История Архангельского порта. СПб. 1875. С.1,5−6,9−10

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