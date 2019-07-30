Владимир Станулевич, 30 июля 2019, 21:59 — REGNUM
«Архангельский порт… колыбель русского коммерческого и военного флотов» — Российская Империя, официальная история флота.
Архангельску повезло, что в Соломбале в 1835 году в многодетной семье морского офицера и дочери портового служителя родился Степан Огородников. Место рождения определило географию интересов этого человека, посвятившего себя истории русского флота. За звание колыбели флота всегда шла подковерная борьба, выходящая на поверхность в книгах и речах начальников. С.Ф.Огородников был убежден, что колыбель флота — Соломбала. Не потому, что здесь родился, а потому что соломбальское происхождение не позволило ему исказить историю и утверждать, что колыбель флота это Воронеж или Переяславль-Залесский.
В 10 лет родители отправили Степана кадетом в Кронштадтский полуэкипаж. Вернулся морской офицер С.Ф. Огородников в Архангельск в 1859 году для прохождения дальнейшей службы. Первую свою статью он написал в 1863 году и называлась она «Очерк о действиях Архангельской портовой библиотеки за 1862 год». Несколько лет С.Ф.Огородников работал над трудом «Соломбальское селение».
Стиль… С.Ф. Огородникова… живой, образный, и легкий для восприятия…: «Домашний быт соломбальцев того времени был крайне незавиден, если только припомнить себе тогдашнее невежество нравов и обычаев наших предков, грубый деспотизм и самодурство в семействах, — с одной стороны; страшные пытки, кровавые истязания плетью, шпицрутенами, батогами, кошками — с другой стороны» (1)… По мнению Огородникова, всё это — «атрибуты времени азиатизма, бироновщины… следы отживавших начал допетровской Руси, боровшихся с Петровскими реформами, и раболепного повиновения духу того времени» (1).
В 1868 году вышла крупная работа Степана Федоровича — «Климат Архангельской губернии», в 1872 году он написал статью «Петр Великий в Архангельске и плоды его пребывания на нашем Севере».
К сожалению, Степан Федорович заменил объективную картину удушения Петром Первым архангельской торговли и судостроения после возникновения Санкт Петербурга на некритичную оценку деятельности Императора. Огородников остался преданным летописцем основателя русского флота, и это главный недостаток его труда по истории Архангельского порта.
В 1875 году появилась в свет статья «Лоцманская артель в Архангельске» и монография «История Архангельского порта».
В 1876 году начался качественно новый этап в жизни офицера и ученого — его перевели в Санкт-Петербург для службы в Морском техническом комитете. Вместе с А. Веселаго он приступил к работе над историей Российского военно-морского флота которая вылилась в 12-томный труд «Общий морской список». В 1886 Степан Федорович в чине полковника по адмиралтейству уволен в отставку. Остановить научную работу по истории Огородников не мог в 1890 году вышла книга Огородникова «Очерк истории города Архангельска в торгово-промышленном отношении».
Откуда вышли, туда и уйдем — в случае с Огородниковым осуществилось буквально. В 1909 году он приехал в Архангельск для подготовки мероприятий связанных с 200-летием Полтавской битвы, где внезапно скончался и 4 июля был похоронен на Соломбальском кладбище.
Я спросил у звонаря церкви Святого Мартина где могила Огородникова. Не очень уверенно он оглядел захоронения справа от дороги к храму — «Кажется здесь, да вот она». Памятник был застроен оградками соседних захоронений, и протиснуться можно было в щель между ними. Я постоял у достойного, как все флотские памятники на Соломбальском кладбище, в черном камне надгробия. Как много зависит от одного человека умеющего оставить на бумаге свои мысли и опыт своих предшественников.
А спустя неделю из фейсбука я узнал, что Василий Трофименко привел в порядок могилу Огородникова. Оказалось Степан Федорович ему дальний родственник — брат прапрапрабабушки. Василий Георгиевич сообщил, что заказал спецтресту подсыпать территорию и положить плиты. Дорого внимание…
Примечания:
- В.Г.Трофименко. С.Ф.Огородников как историк и бытоописатель морской истории России. В сборнике «Строго держась источников…». Сост.А.Б.Емелин. СПб. 2017.
- С.Ф.Огородников. История Архангельского порта. СПб. 1875. С.1,5−6,9−10
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