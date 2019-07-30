Псков, , 21:42 — REGNUM

В Псковской области хотят построены новые детские оздоровительные лагеря — в рамках концессии с государственной корпорацией развития ВЭБ. Об этом сегодня, 30 июля, на рабочем совещании по вопросам пожарной безопасности в загородных лагерях заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он отметил, что все существующие здания детских лагерей в Псковской области «необходимо перестроить».

«Это старый фонд, которому более 30 лет, и он морально и физически устарел. Однако, к сожалению, полностью обновить его мы не можем. В настоящий момент мы прорабатываем варианты строительства новых детских лагерей, соответствующих современным требованиям», — заявил Михаил Ведерников.

По его словам, первый такой проект в сотрудничестве с ВЭБ начнут реализовывать в 2021 или в 2022 году.

Условием концессионного соглашения станет то, что в качестве оздоровительного объекта для детей площадка будет использоваться только в течение трёх летних месяцев, в остальное время — для проведения различных общественных и культурно-массовых мероприятий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области летом 2019 года были открыты 16 стационарных летних оздоровительных лагерей, пять лагерей труда и отдыха, два лагеря на базе детских санаториев и лечебных учреждений, а также три палаточных лагеря. При этом деятельность одного из палаточных лагерей — «Русская земля» в Печорском районе — приостановили, так как выяснилось, что он не был включён в реестр организаций отдыха детей и месяц работал без проверки пожарной безопасности.

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