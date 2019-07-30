Вашингтон, , 21:35 — REGNUM

Вокруг Белого дома США возведут более высокий забор. Об этом сообщают американские СМИ.

Проект новой ограды вокруг Белого дома — резиденции президента США, начал разрабатываться ещё в 2014 году. Его главным разработчиком является Секретная служба, которая обеспечивает безопасность первых лиц США.

Не секрет, что пространство перед Белым домом — место проведения постоянных митингов, акций протеста, а также популярный у туристов фон для фотографирования.

Кроме того, постоянно разного рода неуравновешенные граждане перелезают через ограду и пытаются проникнуть в Белый дом. Секретная служба их неизменно ловит.

Новая ограда будет в два раза выше предыдущей — четыре метра вместо двух. Но она не будет сплошной, так чтобы можно было по-прежнему фотографировать перед Белым домом. Столбы ограды будут в два раза шире, кроме того, будет смонтирована система обнаружения проникновения, а также применена «технология против залезания».