Великий Новгород, , 21:14 — REGNUM

В медицинских организациях Новгородской области существует проблема по учёту и выявлению случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи — вплоть до отсутствия регистрации таких случаев на протяжении ряда лет. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора по итогам заседания областной санитарно-противоэпидемической комиссии.

Управление Роспотребнадзора по Новгородской области «278 случаев таких случаев по области за 2018 год — это мнимое благополучие, не отражающее истинную ситуацию, и явный недоучет заболеваемости. При этом одним из основных критериев эффективно проводимых мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях является именно своевременное выявление данных случаев».

Наибольшее количество таких случаев — около 40% — регистрируется в учреждениях хирургического профиля (около 40% от всех случаев), на втором месте — учреждения родовспоможения. В структуре таких инфекций преобладают пневмонии, послеоперационные инфекции и острые кишечные инфекции.

На заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии обсуждались меры по предупреждению возникновения и распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Отмечалось, что эффективный результат возможен при комплексном подходе со стороны регионального министерства здравоохранения, администрации медицинских организаций и самих медицинских работников.