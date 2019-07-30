Киев, , 20:20 — REGNUM

Киеву нужны развязанные руки и ракеты средней дальности, способные доставать Москву, заявил 30 июля в интервью изданию «Обозреватель» генерал-лейтенант Василий Богдан.

Медведь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, приостановка выполнения Россией и США условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) даёт Украине полное право приступить к созданию таких ракет, рассчитывая на помощь некой «проукраинской коалиции».

«У Украины развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора», — сказал Богдан.

Напомним, договор ДРСМД был подписан СССР и США в декабре 1987 года и запрещает Москве и Вашингтону производить и развертывать ракеты с дальностью полёта от 500 км до 5,5 тыс. км.

В начале 2019 года Вашингтон объявил о своём выходе из договора, обвинив Россию в разработке ракеты 9М729, якобы нарушающей нормы ДРСМД.

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