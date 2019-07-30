Махачкала, , 20:48 — REGNUM

Задержанный силовиками ректор Дагестанского государственного университета, депутат регионального парламента Муртазали Рабаданов после допроса отпущен под подписку о невыезде, пишет ТАСС.

Напомним, сегодня, 30 июля, силовики провели обыски в доме и рабочем кабинете ректора, после чего он был задержан. По неподтвержденной информации, внимание правоохранителей к Рабаданову связано с незаконным выделением земельных участков в его бытность врио мэра Махачкалы.

Как сообщало ИА REGNUM, доктор физико-математических наук Муртазали Рабаданов возглавляет ДГУ с конца 2007 года. В июне 2013 года до был назначен исполняющим обязанности главы города Махачкалы, однако уже в начале 2014 года покинул данный пост и вернулся в вуз. Рабаданов является кавалером ордена «За заслуги перед Республикой Дагестан».

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