Донецк, , 19:59 — REGNUM

Гражданство России по упрощённой схеме за неделю получили свыше полутора тысяч жителей Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили 30 июля в миграционной службе МВД ДНР.

Паспорт РФ

«Паспорта Российской Федерации на минувшей неделе получили 1523 жителя Донецкой Народной Республики», — приводит сообщение ведомства «Донецкое агентство новостей».

Всего, как сообщается, на сегодняшний день российские паспорта получили уже более 6,8 тысячи жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUMв апреле президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской Народных Республик.

Для рассмотрения заявок на получение гражданства от указанных категорий лиц был установлен трёхмесячный срок, для них также было отменено требование о проживании на территории России не менее пяти лет.

17 июля Владимир Путин подписал указ, распространяющий упрощённый порядок предоставления гражданства на всех жителей Донбасса, включая подконтрольные Украине территории.