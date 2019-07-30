Магас, , 19:58 — REGNUM

В Ингушетии пострадали от укусов клещей с начала клещевого сезона 288 человек. Среди них почти половина детей в возрасте до 14 лет — 139 человек, сообщили ИА REGNUM 30 июля в управлении Роспотребнадзора.

Напомним, в 2018 году за весь период активности клещей в медицинские организации республики обратились 375 пострадавших от укусов этих вредных паукообразных — разносчиков инфекции, в том числе 180 детей. При этом случаев заболевания населения крымской геморрагической лихорадкой не зарегистрировано.

По данным Роспотребнадзора, на территории Ингушетии в 2018 году в целях снижения популяции клещей была проведена акарицидная обработка на площади 215,8 га. На эти цели было выделено из бюджета более 1 млн рублей.

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