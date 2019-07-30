Новосибирск, , 19:33 — REGNUM

В Новосибирске разработан пилотный проект «Курс на семью», в рамках которого 60 «трудных» семей получат шанс исправиться. Проект разработан для помощи семьям с детьми, находящимся «в социально опасном положении», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как заявил на заседании городского Консультативного совета по вопросам семьи и детства сегодня, 30 июля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, новый проект призван помочь новосибирцам укрепить и сохранить семьи, а также обеспечить детям благоприятные условия для роста и развития.

Проект стартует в апреле 2020 года. Участники — семьи, которые состоят на учёте в комплексных центрах социального обслуживания населения или находятся в социально опасном положении, в том числе под угрозой лишения родителей родительских прав. Им будет оказана психологическая помощь, для родителей предусмотрены различные консультации, запланированы форумы, спортивные и выездные мероприятия.

Курс рассчитан на полтора года. Работать с семьями будут около 40 сотрудников подведомственных департаменту по социальной политике мэрии учреждений.

По результатам реализации проекта планируется разработать сборник рекомендаций.