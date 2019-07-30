Махачкала, , 19:26 — REGNUM

Третий международный гастрономический фестиваль «Плов — это вам не рисовая каша!» состоится 4 августа в дагестанском пригороде Кизилюрта. Главным событием мероприятия станет кулинарный поединок 15 команд, которые будут соревноваться в приготовлении традиционного узбекского плова, сообщили ИА REGNUM 30 июля в пресс-службе мэрии города.

Предполагается, что гостями фестиваля станут около 1,5 тыс. человек. Ожидается участие депутатов Госдумы РФ, членов правительства Дагестана, глав муниципалитетов республики.

Стоит отметить, что главной целью данного мероприятия является развитие гастрономического туризма Дагестана. В 2018 году фестиваль состоялся рядом со смотровой площадкой Сулакского каньона. За право назваться лучшей тогда боролись 10 команд.