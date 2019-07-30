Калининград, , 19:01 — REGNUM

Из порядка 700 новых учителей в образовательных учреждениях Калининградской области, 40% составляют привлечённые из других российских регионов педагоги. Об этом сегодня, 30 июля, на пресс-конференции заявила региональный министр образования Светлана Трусенёва.

Кроме положительного влияния на качество образовательного процесса в области, такое привлечение специалистов из других субъектов РФ скрывает и вызовы, отмечает министр. Это, по её словам, вызвано несовпадением требований к педагогическим сотрудникам, поскольку часто в различных регионах критерии индивидуальные. Для единого подхода с 2021 года в рамках нацпроекта «Учитель будущего» в Калининградской области будет запущена единая форма аттестации сотрудников системы образования, объявила Трусенёва.

Для дальнейшего кадрового пополнения образовательной сферы региона, кроме привлечения педагогов из других областей РФ и поддержки в проектах «Земский учитель» и «Сетевой учитель», запланировано дальнейшее увеличение количества бюджетных мест в педагогическом колледже и Институте образования БФУ им. И. Канта.