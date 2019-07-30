Махачкала, , 19:02 — REGNUM

Сотрудникам почтовой службы Дагестана обещают повысить заработную плату. Прибавка к месячному окладу с ноября 2019 года в среднем составит около 20%, сообщили ИА REGNUM 30 июля в пресс-службе дагестанского филиала «Почты России».

Увеличение зарплаты коснётся свыше 2,6 тыс. сотрудников по всей республике. В их числе работники разного профиля: почтальоны, операторы, начальники почтовых отделений и их заместители.

Напомним, «Почта России» в разных регионах страны реализует программу повышения заработной платы сотрудников. В общей сложности она затронет более 200 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20-процентная прибавка к зарплате была обещана работникам «Почты России» в Северной Осетии. Больше прежнего за свой труд в республике будут получать более 950 сотрудников.