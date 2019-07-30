Калининград, , 18:54 — REGNUM

Об открытии уже второго по счёту в регионе детского технопарка «Кванториум» было заявлено сегодня, 30 июля, во время пресс-конференции о реализации нацпроектов «Образование» и «Демография», сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В течение следующих трех лет в регионе появятся ещё два мобильных «Кванториума», будут построены корпуса центра развития одаренных детей и школы-интерната №1 на Северной горе. «Кванториум» откроется на базе школы №36, а еще в трех школах — IT-пространства», — отметила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.

При этом за первое полугодие 2019 года обучение в первом технопарке прошло порядка 2,5 тыс. детей. В целом в рамках нацпроектов в регионе продолжается строительство четырёх детских садов, три из которых будут открыты в областном центре, при сельских образовательных учреждениях начнут работу 11 гуманитарных и IT-центров, внесены изменения в региональный бюджет для повышения зарплат педагогам, планируется запуск специальной программы тестирования школьников и профессиональных проб в колледжах и техникумах региона.