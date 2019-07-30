Псков, , 18:51 — REGNUM

В Печорском районе Псковской области приостановлена деятельность палаточного лагеря «Русская земля», который в течение месяца действовал без проверки пожарной безопасности и без включения в Реестр организаций отдыха детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, об этом сегодня, 30 июля, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на специальном совещании по вопросу обеспечения пожарной безопасности в детских загородных лагерях.

Глава региона отметил уникальность лагеря «Русская земля» и заявил, что приостановка его деятельности — недоработка органов власти.

«Наша задача — не закрывать все объекты, которые по тем или иным причинам не прошли необходимые проверки, а помогать им в обеспечении безопасного отдыха. У нас был месяц, чтобы помочь лагерю устранить имеющиеся недостатки и войти в реестр. С нашей стороны это — недоработка». Михаил Ведерников, губернатор Псковской области

Он поручил своему первому заместителю Вере Емельяновой оказать помощь организаторам лагеря в решении проблем.

Всего в Псковской области летом 2019 года действуют 176 оздоровительных учреждений для детей, из них 150 лагерей дневного пребывания, 16 стационарных оздоровительных лагерей, три палаточных лагеря, пять лагерей труда и отдыха. Ещё два лагеря открыты на базе детских санаториев и лечебных учреждений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поводом для массовых проверок детских лагерей в России стал пожар в детском оздоровительном лагере «Холдоми» Хабаровского края, в котором пострадали семь детей, четверо из них погибли.