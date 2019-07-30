Москва, , 18:47 — REGNUM

Одной из самых эффективных мер профилактики клещевых инфекций является прививка. До настоящего момента от клещевого энцефалита в России получили прививки 2,764 млн человек, сообщили в главном управлении Роспотребнадзора.

До конца сезона число участников прививочной кампании должно превысить 3,1 млн человек. В регионах для исследования клещей подготовлены лаборатории, на данный момент исследования провели в отношении 350 тыс. клещей.

Кроме того, специалисты ведомства приняли участие в подготовке 2,3 тыс. видеосюжетов на федеральных и региональных каналах о мерах профилактики клещевых инфекций, опубликовано более 5,4 тыс. информационных сообщений, издано более 505 тыс. памяток.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, в настоящее время заболеваемость клещевыми инфекциями в России находится на уровне среднемноголетних значений. Число пострадавших от укусов клещей также не вызывает беспокойства. Ведомство ведет еженедельный мониторинг ситуации.