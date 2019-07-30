Витебск, Белоруссия, , 18:40 — REGNUM

В Белоруссии Витебский областной суд вынес смертный приговор убийце сестер-пенсионерок. Об этом сегодня, 30 июля, сообщает незарегистрированный властями правозащитный центр «Весна».

Правозащитники утверждают, что приговор был вынесен сегодня, 30 июня. Приговоренный к смертной казни — Виктор Павлов, которого признали виновным в убийстве двух пенсионерок.

Накануне государственный обвинитель запросил для Павлова высшую меру наказания — расстрел. Прокурор обратил внимание суда на то, что Павлов ранее уже совершал убийство, что является бесспорным отягчающим фактором. Обвинение квалифицировало действия Павлова как «особо опасный рецидив преступления».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, убийство двух сестер-пенсионерок было совершено 30 декабря 2018 года в одной из деревень Витебского района.

Павлов пришел в дом к пенсионеркам, сильно их избил, похитил деньги и несколько бутылок вина. Тела женщин были обнаружены несколько дней спустя.

Напомним, что Белоруссия — единственная страна на Европейском континенте, где сохраняется смертная казнь.