Каспийск, Дагестан, , 18:39 — REGNUM

Повар и кухонная рабочая столовой средней школы № 1 дагестанского города Каспийска обвиняются в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, в результате чего произошло массовое отравление детей. Расследование завершено, дело передано в суд, сообщили ИА REGNUM 30 июля в пресс-службе Следственного комитета Дагестана.

Напомним, 29 сентября 2018 года около 40 учащихся в возрасте от восьми до 12 лет пожаловались на недомогание, после того как поели в школьной столовой. Позже у детей было диагностировано пищевое отравление, большая часть из них была госпитализирована.

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Как сообщало ИА REGNUM, по обвинению в массовом отравлении жителей села Ленинаул Казбековского района Дагестана перед судом также предстанет директор водоснабжающей организации ООО «Прогресс». Следствие считает, что из-за его бездействия отправились более 70 человек, большая часть из которых — несовершеннолетние.