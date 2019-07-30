Курган, , 18:26 — REGNUM

В Кургане отменяется масштабное отключение горячего водоснабжения. Генеральный директор ПАО «Курганская генерирующая компания» Сергей Долгов заявил 30 июля, что на время остановки ТЭЦ-1 потребители будут получать горячую воду от других источников теплоснабжения.

Сергей Долгов уточнил, что Заозерный, микрорайоны Северный, Шевелевка, центральная часть города, а также район Кургансельмаша будут получать горячую воду от ТЭЦ-2. Микрорайоны Энергетиков и КЗКТ — от мини-ТЭЦ, которая расположена в районе Курганского завода комплексных технологий.

Напомним, ранее власти Кургана анонсировали отключение горячей воды в городе с 1 по 10 августа в рамках подготовки города к отопительному сезону.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кургане на 10 дней исчезнет горячая вода