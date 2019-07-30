Бразилиа, , 19:20 — REGNUM

Полиция Бразилии заявила об отсутствии оснований для предъявления обвинений в изнасиловании бразильскому футболисту Неймару, однако ведется расследование по поводу ложных показаний стороны обвинения, 30 июля передает ASSOCIATED PRESS.

Следователь полиции Сан-Паулу Джулиана Лопес Буссакос объявила об этом решении во вторник, 30 июля.

Бразильская модель Наджила Триндаде обвинила 27-летнего нападающего в изнасиловании ее в парижской гостинице в мае. Неймар отверг обвинение и говорит, что их отношения развивались по обоюдному согласию.

В настоящее время Неймар отправился в предсезонное турне по Азии со своим клубом Paris Saint-Germain.