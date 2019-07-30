Барнаул, , 18:15 — REGNUM

Четыре случая нарушения ветеринарного законодательства при ввозе около 17 тонн подконтрольной продукции из Казахстана выявили с 24 по 28 июля 2019 года инспекторы управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. Как сообщили ИА REGNUM 30 июля в ведомстве, нарушения выявили в приграничных районах на российско-казахстанском участке госграницы РФ.

В Алтайский край пытались ввезти 16 тонн мороженной рыбы, молочные продукты и курдючный жир. При этом необходимые документы, подтверждающие безопасность груза, отсутствовали.

Грузы возвращены по месту отправки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года в Алтайский край пытались незаконно провезти санкционную продукцию. Запрещённый к ввозу товар — партия замороженного говяжьего языка общим весом более 200 кг (страна происхождения Италия) — обнаружили в одном из грузовиков, следующих из Казахстана.

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