Челябинск, , 18:13 — REGNUM

В Челябинске запах нечистот выявлен на территории Ленинского района. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По их словам, на территории района есть целое озеро из нечистот. Стоит невыносимый запах. У граждан есть предположение, что это озеро появилось из-за перекачки из очистных сооружений. Интернет-пользователи уже посоветовали гражданам обратиться в мэрию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в течение долгих лет на запах канализации жалуются жители Металлургического района. 29 июля на проблему обратил внимание врио губернатора Алексей Текслер, который назвал происходящее «бардаком».

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