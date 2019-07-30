Белгород, , 18:12 — REGNUM

Купание на трёх городских пляжах Белгорода — на левом берегу Центрального пляжа, на улице Левобережной и на пляже «Пескарьер» — запрещено, сообщила пресс-служба администрации города 30 июля. Специалисты белгородского областного Центра гигиены и эпидемиологии обнаружили несоответствие гигиеническим нормам микробиологических показателей качества воды.

«Жителям Белгорода настоятельно рекомендуют воздержаться от купания в указанных местах. Дополнительно здесь установлены информационные таблички. После проведения повторных исследований воды горожан проинформируют о возобновлении купания», — уточнили в мэрии.

По данным регионального Роспотребнадзора, на 25 июля 2019 года в Белгороде санитарно-эпидемиологические заключения о возможности купания были выданы четырём точкам. Таким образом, жителям областного центра оставили только одно официальное место — на правом берегу пляжа «Центральный».