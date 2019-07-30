Москва, , 18:12 — REGNUM

В России по состоянию на 29 июля текущего года проведены акарицидные обработки на площади 165,4 тыс. гектаров. Как сообщили в главном управлении Роспотребнадзора, к обработке приступили большинство регионов РФ.

При этом в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов проводятся обработки крупного и мелкого рогатого скота.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов наблюдается повышенная активность клещей. Одной из мер профилактики нападения этих членистоногих является акарицидная обработка территорий. В основном обрабатывают зоны расположения летних оздоровительных лагерей для детей, часто посещаемые природные территории.