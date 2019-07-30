Нальчик, , 18:04 — REGNUM

В отличие от других регионов России, в Кабардино-Балкарии отмечается снижение активности клещей. К настоящему времени за помощью к врачам после укусов клещами обратились 880 человек, в том числе 368 детей, сообщили ИА REGNUM 30 июля в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

При этом, как отметили в ведомстве, заразившихся Крымской геморрагической лихорадкой и другими инфекциями, передающимися с укусами клещей, в регионе в 2019 году не зарегистрировано.

Для снижения популяции клещей и уменьшения риска заболеваемости инфекционными заболеваниями при их укусах в Кабардино-Балкарии проводятся акарицидные обработки. В настоящее время уже обработано 201,9 га территории, в том числе 51,5 га в летних оздоровительных лагерях.

Напомним, в 2016 году в Кабардино-Балкарии от укуса клеща скончался 66-летний житель Зольского района. Он не перенес заражения Крымской геморрагической лихорадкой.

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