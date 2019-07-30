Владикавказ, , 17:49 — REGNUM

В Северной Осетии возбуждено уголовное дело по факту вандализма в отношении 18-летнего жителя Пятигорска. Его обвиняют в осквернении «Города мертвых», сообщили ИА REGNUM 30 июля в пресс-службе МВД по республике.

Установлено, что, проникнув на территорию архитектурно-этнографического комплекса «Город мертвых» в селении Даргавс Пригородного района, злоумышленник извлек из склепа черепа усопших и выставил их на оконный проем». После этого он сфотографировался с ними и выложил фотографии на своей странице в Instagram.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий вандал был установлен. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».