6 августа 2019 | Время чтения 14 мин

В опросе ИА REGNUM об отношениях России и Грузии приняло участие рекордное число респондентов: 66 553 человека за 2 недели. Судя по столь огромному интересу к опросу, людям не просто интересна тема, а им есть, что по ней сказать. Чем же они поделились и к каким выводам можно прийти по результатам проведенного исследования?

Елисей Поллстер, , 14:12 — REGNUM

Рекордное число респондентов — 66 553 человека за 2 недели (с 2 по 15 июля) — приняли участие в опросе ИА REGNUM об отношении к Грузии и происходящим там событиям. Интерес к опросу был существеннейшим образом подогрет событиями самого неприглядного толка, выразившимися в нанесении невообразимых оскорблений главе России ведущим грузинского телеканала «Рустави 2», с чем его руководство выразило полную солидарность.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Результаты проведенного ИА REGNUM опроса показали чрезвычайно высокий интерес наших респондентов к российско-грузинским отношениям в целом и их перспективам на оставшееся нашим народам будущее. Которое, судя по воистину ажиотажному голосованию по поставленным вопросам, уже никогда больше не будет прежним. Следует особо отметить, что недавние события в Грузии не являются чем-то исключительным и невиданным в нашей истории. Потому и реакция на них — это явно не сиюминутный всплеск эмоций, а закономерный финал: так падает со стола чаша, переполненная последней каплей, пусть уже не вина, но яда. Что делает как само вино (что, наверное, плохо), так и яд (что, безусловно, хорошо) по понятным причинам непригодными для употребления.

Была ли та капля яда единственной в чаше? Понятно, что и беспорядки, и недавние оскорбления, после которых на Кавказе долго не живут, были и инспирированы, и хорошо подготовлены, и, скорее всего — даже и оплачены некой третьей стороной, но всё это — лишь детали, не меняющие общей картины. Благодаря которой выявились основные тенденции нашего (не общего уже) будущего: да, интерес к той стране у нас высок. Да, многие всё ещё хотели бы там побывать, но туристами себя видят всё в меньшей степени. А самые богатые опрошенные в большинстве своём не собираются туда не только ездить, но ещё и вкладываться своими деньгами в экономику той страны.

Рис. 1. Генеральное распределение ответов на вопрос №1 «Отношения между Россией и Грузией после распада СССР складываются сложно. А как лично Вы относитесь к Грузии?», % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Прежде всего, следует отметить, что, несмотря на все усилия правящих элит Грузии и их если не хозяев, то спонсоров, в целом позитивное отношение к той стране пока ещё сохраняется у половины наших респондентов. А на 39% опрошенных усилия те уже успели произвести эффект, и на их безгранично доброе отношение к Грузии рассчитывать становится сложнее. Причем наиболее прискорбным для грузинской экономики является отношение к Грузии респондентов с очень высокими доходами, из которых половина выразила плохое отношение к той стране, и лишь 43% — хорошее. Что резко диссонирует с данными по прочим группам респондентов, в которых позитив выше негатива. А ведь это топ-менеджеры и владельцы крупных предприятий, то есть потенциальные инвесторы, столь необходимые любой экономике в нынешней рыночной реальности. И понятие «страновой риск» для них — не туманное для большинства обычных людей словосочетание, а ключевой показатель при принятии решения про инвестировании.

Рис. 2. Распределение однонаправленных ответов на вопрос об отношении к Грузии в зависимости от возраста респондента Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Анализ данных опроса приводит к грустному выводу: главными причинами не лучшего ныне отношения к Грузии являются обида и вполне осмысленное разочарование в былых идеалах «дружбы народов», культивировавшихся в советское время, пусть и с разной степенью искренности по республикам, пусть зачастую — формально, парадно, для отчётности по партийной и комсомольской линиям. Усилия те, похоже, окончательно пошли прахом: негативное отношение к Грузии возрастает в прямой зависимости от количества прожитых лет, достигая максимума у людей в возрасте 61+, заставших советские ещё времена в расцвете своих сил. Негатив в данной группе респондентов, в отличие от прочих, превосходит позитив: им есть и что вспомнить, и с чем сравнивать. На грани находится и группа респондентов от 51 до 60 лет, в которой позитив превосходит негатив не так уж и существенно. Лучше же всего относятся к Грузии респонденты до 30 лет, не заставшие ни времён культа дружбы народов, ни устоявшейся концепции в изучении отечественной истории. О каковой и поныне в отечественных научных и педагогических кругах идут бесконечные захватывающие творческие диспуты, как, впрочем, и о национальной идее государства Российского в его нынешнем виде.

Рис. 3. Распределение однонаправленных ответов на вопрос об отношении к Грузии в зависимости от исповедуемой респондентом религии, % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Исторически сложилось так, что в становлении наших государств основную роль сыграло православие. Оно же когда-то стало и основой для вхождения грузинских княжеств в состав Российской Империи, не давшей поглотить их более мощным соседям иной конфессии. По православному единству и был нанесен главный удар при скандально-истеричном срыве Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси, позволившем убедиться в нынешнем состоянии искренности грузинского гостеприимства. По разные берега мелеющего Рубикона российско-грузинских отношений оказались и наши православные респонденты, хорошо относится к Грузию уже менее половины которых, а плохо — 42%. Религиозные же чувства наших респондентов-мусульман в данной ситуации не задеты, потому среди них позитивное отношение к Грузии в два раза превышает негативное. Похоже, по православному единству наших народов прошла ещё одна трещина, о первопричинах чего можно спорить очень и очень долго.

Рис. 4. Распределение однонаправленных ответов на вопрос об отношении к Грузии в зависимости от политических предпочтений респондента, % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отношение наших респондентов к Грузии в зависимости от их политических предпочтений оказалось вполне предсказуемым. Так, на полюсах приятия/неприятия расположились партия «Родина» с минимальной симпатией к Грузии, а на другом обустроились либеральные «Яблоко» и ПАРНАС. Среди парламентских партий относительно неплохо к этой стране относятся сторонники ЕР, КПРФ и СР, позитив у которых несколько довлеет над негативом, а вот большинство респондентов из числа сторонников ЛДПР относятся к Грузии плохо. Главный вывод заключается в относительном единодушии сторонников парламентских партий по данному вопросу, с возможностью дрейфа в сторону более жёсткой позиции, занимаемой ЛДПР.

Рис. 5. Генеральное распределение ответов на вопрос №2 «Интересна ли Вам ситуация в Грузии?», % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ситуация в Грузии интересует в сумме почти половину наших респондентов. При этом интерес отнюдь не всеобъемлющий: 41% эта страна не интересует. То есть, интерес явно не так высок, как можно было бы предположить с учётом всей совокупности культурно-исторических и религиозных факторов. Помимо которых главным теперь становится география, независимо ни от чего пока ещё делающая Грузию довольно привлекательной для туризма эконом-класса. Чему, как показывает опрос, даже внутриполитические неурядицы той страны вряд ли будут помехой, как не стал преградой для туризма сам факт разрыва дипломатических отношений между нашими странами 11 лет назад. Что, вообще-то, само по себе есть беспрецедентный в международных отношениях (не только между нашими странами случается всякое) нонсенс.

Рис. 6. Распределение однонаправленных ответов на вопрос №2 «Интересна ли Вам ситуация в Грузии» в зависимости от уровня дохода респондента, % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Анализ данных опроса показывает, что ситуация в Грузии больше всего интересует половину респондентов со средним и низким уровнями дохода. Наиболее же финансово состоятельным респондентам Грузия как страна малоинтересна и как место отдыха, и как объект вложения денежных средств.

Рис. 7. Распределение однонаправленных ответов на вопрос об интересе к ситуации в Грузии в зависимости от политических предпочтений респондента, % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Наибольший интерес к происходящему в Грузии проявили респонденты из числа сторонников оппозиционных партий — «Яблока» и ПАРНАС, отнюдь не исключающие из арсенала своих возможных действий акции гражданского неповиновения. Половину сторонников СР и «партии власти» ситуация в соседней стране интересует, возможно —как живой пример того, как не надо работать. Сторонники КПРФ опять показали близкий к ЕР результат. А давно всё для себя решившие патриоты от ЛДПР и «Родины» продемонстрировали своё безразличие к ситуации в Грузии.

Рис. 8. Генеральное распределение ответов на вопрос №3 «Бывали ли Вы когда-либо в Грузии?», % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Довольно живописно обрисовывает состояние взаимоотношений между нашими народами анализ ответов на вопрос «Бывали ли Вы когда-либо в Грузии?». Который показал, что количество побывавших там в гостях или в деловых поездках (по 6% в каждой группе опрошенных) в три раза меньше, чем успевших посетить эту страну в качестве туристов. То есть уровень деловых отношений между нашими странами крайне низок, как, впрочем, и тяга жителей России к живому человеческому общению с жителями Грузии по их приглашению и на её территории. Абсолютное же большинство наших респондентов никогда не бывали в Грузии. Похоже, туризм не всегда идентичен дружбе, и мало связан со взаимными симпатиями принимающей и прибывающей сторон. Главное тут — достопримечательности и приемлемый по цене сервис, при наличии удобного сообщения, желательно — авиационного.

Рис. 9. Генеральное распределение ответов на вопрос №4 «Хотели бы Вы посетить Грузию как турист?», % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Расстояние до Грузии и себестоимость отдыха в ней делают его пока ещё привлекательным для существенной части наших респондентов. Так, желающих отправиться в тур по Грузии, пока ещё несколько больше, чем не желающих посещать эту страну. Соотношение почти равное. И в том, и в другом случае это — меньше половины общего числа опрошенных. Можно сказать, что представителям туристической отрасли Грузии и смежных отраслей народного хозяйства пора начинать беспокоиться о будущем собственного бизнеса. Как и нам — о безопасности наших соотечественников: в случае обострения ситуации (что в случае с той страной весьма вероятно) МЧС с вывозом наших туристов вряд ли в одиночку справится.

Рис. 10. Распределение однонаправленных ответов на вопрос №4 «Хотели бы Вы посетить Грузию как турист?», в зависимости от уровня дохода респондента, % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Анализ опроса показывает, что более половины респондентов с очень высокими доходами отдыхом в Грузии намерены пренебречь, а треть из них в Грузию всё-таки поехали бы. Что и понятно: существует много мест для комфортабельного и безопасного отдыха без политических и прочих рисков. Аналогичное, хоть и не столь жесткое соотношение мнений можно наблюдать и среди респондентов с очень низкими доходами, которым и это направление не очень доступно по причине банального отсутствия средств на отдых.

Рис. 11. Генеральное распределение ответов на вопрос №5 «Знаете ли Вы об антироссийских протестах в Грузии?», % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Об антироссийских протестах в Грузии в той или иной степени осведомлено абсолютное большинство респондентов, а именно — 83%. Даже с учетом того факта, что ситуация в Грузии интересует менее половины респондентов, антироссийские протесты оказались настолько резонансным событием, что осведомленным о них оказалось абсолютное большинство опрошенных.

Рис. 12. Генеральное распределение ответов на вопрос №6 «Какие чувства вызвали у Вас антироссийские выступления грузинских националистов?», % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

У большинства респондентов антироссийские выступления грузинских националистов вызвали негативные чувства. Безразлично, а этот вариант выбрали и те, кого произошедшее просто не удивило, отнеслись к происшедшему лишь 17%. То есть, антироссийские акции не то, чтобы достигли цели: они зафиксировали объективную реальность, принять которую теперь, пусть и с неприемлемо большим опозданием, настала и наша очередь.

Рис. 13. Генеральное распределение ответов на вопрос №7 «Во время беспорядков у грузинского парламента протестующие несли плакаты с оскорбительными надписями в адрес России и русских, а президент Грузии вновь назвала Россию врагом. Знаете ли Вы об этом?», % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как показывает анализ данных опроса, абсолютное большинство респондентов знают: после беспорядков у грузинского парламента, во время которых протестующие несли плакаты с оскорбительными надписями в адрес России и русских, президент Грузии вновь назвала Россию врагом. Сторонники практически всех политических партий России из числа опрошенных также информированы очень хорошо, при этом среди сторонников оппозиционных партий процент не информированных аномально высок: 12% — среди сторонников ПАРНАС и 11% — среди «Яблока», и это при декларируемом ими же повышенном интересе и любви к Грузии.

Рис. 14. Генеральное распределение ответов на вопрос №8 «Надо ли спешить с установлением отношений, если попытки сближения Грузия встречает заранее заготовленными провокациями, как Вы считаете?», % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Половина наших респондентов считает, что отношения с Грузией восстанавливать необходимо несмотря на провокации, а не согласны с ними 44,4% опрошенных. Как показывает распределение однонаправленных ответов в зависимости от величины населенного пункта, в котором проживает респондент, за восстановление отношений с Грузией ратуют большинство опрошенных из крупных городов и городов-миллионников, показавших максимум благосклонности. Среди респондентов из средних, малых городов и поселков большинство, с небольшим перевесом, выступает против восстановления отношений с Грузией. А это и есть тот самый «глубинный народ»…

Имеется зависимость и от уровня образования респондента. Так, против восстановления отношений категорически (немногим более половины опрошенных) выступают лишь респонденты со средним и средним специальным образованием, то есть —квалифицированные работники исполнительского уровня, движущая сила промышленности и экономики в целом.

Что же до возраста опрошенных, восстановление отношений с Грузией считают чем-то важным респонденты не старше 50 лет. Остальные против: очевидно, что их жизненный опыт им что-то подсказывает…

Кроме того, за восстановление отношений с Грузией активно выступают мусульмане, причём в серьёзной пропорции (58% «за» и только 35% «против). Среди православных ситуация менее категорична, с незначительным уклоном в сторону негатива.

Рис. 15. Распределение однонаправленных ответов на вопрос об установлении отношений с Грузией в зависимости от политических предпочтений респондента, % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Среди сторонников «Единой России» мнения по данному вопросу разделились практически поровну — по 48% — как за восстановление отношений с Грузией, так и против того. Примечательно, что среди прочих парламентских партий и примкнувшей к ним «Родины» царит редкое единство в главном: восстановление отношений все они приоритетом не считают. В отличие от оппозиционных «Яблока» и ПАРНАС, категорически уверенных в обратном.

Рис. 16. Распределение ответов на вопрос №9 «В ответ на нападение на российскую делегацию в ходе проведения Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси президент России приостановил авиасообщение с Грузией и высказался за ограничение турпоездок в Грузию. Поддерживаете ли Вы эти решения», % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Решение президента России о приостановлении авиасообщения с Грузией и ограничении турпоездок в эту страну поддержало абсолютное большинство — три четверти опрошенных. Следует отметить, что и среди респондентов из Грузии сторонников этих мер оказалось совсем не мало: целых 30%; прочие же не согласились с избыточно жесткими, по их мнению, мерами.

Исследование распределения ответов в зависимости от исповедуемой респондентом религии показало, что православные и в этом вопросе заняли гораздо более жесткую позицию, поддержав решение главы государства с показателем в 83% против 66% у представителей прочих конфессий. Похоже, нашим бывшим братьям удалось-таки задеть какую-то совершенно новую болевую точку.

Примечательно, что сторонники практически всего спектра политических партий России решение президента поддержали. ПАРНАС и «Яблоко» остались при своём, отличном от других, мнении, но, тем не менее, четверть «яблочников» и почти пятая часть «парнасовцев» всё-таки поддержали руководителя страны по этому вопросу. То есть последнее скандальное событие в этой цепи таких же, а то и неизмеримо более жестоких и кровавых провокаций, которое так всколыхнуло российскую и грузинскую общественность, по сути своей — надпартийное, ведь речь идёт об оскорблении всей российской нации.

Рис. 17. Генеральное распределение ответов на вопрос №10 «Есть ли у жителей России альтернатива туристическим поездкам в Грузию, как Вы считаете?», % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

А теперь о самом грустном для наших по-грузински гостеприимных соседей: почти все (91%) респонденты не рассматривают Грузию как вариант для отдыха. В большей степени сохраняют некоторую верность отдыху в Грузии десятая часть респондентов в возрасте от 18 до 30 лет, вВ остальных возрастных группах этот показатель в разы меньше. Распределение ответов в зависимости от исповедуемой респондентом религии показывает ещё более суровый расклад среди православных, из которых 93,3% (максимум по всем предыдущим вариантам ответов на вопрос) в Грузию на отдых более не собираются.

Рис. 18. Генеральное распределение ответов на вопрос №11 «Как Вы считаете, мер против туристической отрасли Грузии будет достаточно для вразумления грузинских националистов?», % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В достаточности мер против туристической отрасли Грузии в ответ на антироссийские выступления уверены менее трети респондентов, а менее половины считают их явно недостаточными. Наиболее жесткую позицию по санкциям заняли опрошенные с очень высоким уровнем дохода, более половины из которых считают их слишком мягкими, а достаточными — лишь четверть.

Большинство православных респондентов также считают принятые меры, а 31% меры против туризма уже устраивают. Гораздо более мягкую, но всё равно не в пользу Грузии позицию высказывают мусульмане: 38% за ужесточение санкций, 36% считают достаточными уже принятые.

Распределение ответов в зависимости от политических предпочтений респондента показало, что ни одна партия, кроме двух уже неоднократно упоминавшихся оппозиционных, принятые меры достаточными не считает.

Рис. 19. Генеральное распределение ответов на вопрос №12 «Ранее Россия в ответ на санкции уже запрещала ввоз грузинских фруктов, вина и прочей сельскохозяйственной продукции. Уместны ли такие же санкции и в нынешней ситуации, как Вы считаете?», % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В необходимости дополнительных санкций против Грузии за антироссийские акции (в форме запрета на ввоз вина и прочей сельхозпродукции) уверены две трети наших респондентов. Обращает на себя внимание, что среди опрошенных возрастом до 30 включительно противников санкций больше, чем сторонников. Начиная с 31-летнего возраста ситуация меняется на прямо противоположную, и усугубляется с обретением всё большей зрелости.

Распределение ответов в зависимости от исповедуемой респондентом религии в очередной раз показывает решительность и категоричность настроя православных респондентов, более всех уязвленных в своих лучших чувствах.

Из политических партий рейтинг желающих ужесточения санкций против Грузии возглавляет партия «Родина», за которой следуют парламентские ЛДПР, «Единая Россия», СР и КПРФ. Оппозиция, в лице ПАРНАС и «Яблока», конечно же, против (20% — за, 70% — против).

Рис. 20. Генеральное распределение ответов на вопрос №13 «Стоит ли загрузить ли изображения лиц участников протеста в Грузии, которые оскорбляли на митингах Россию, в базу данных Погранслужбы ФСБ с запретом им посещать РФ, как Вы считаете?», % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Подавляющее большинство респондентов поддерживают возможность запрета на въезд в Россию участникам антироссийских протестов в Грузии. Наибольшую поддержку эта идея нашла в Южном, Центральном и Северном федеральных округах, а наименьшую — в Москве.

Среди православных респондентов эту идею поддерживает 90%, что в 1,2 раза больше, чем по группам респондентов из прочих религий. Которые впрочем, тоже высказались за таковой запрет, с абсолютным перевесом в его пользу.

Дружить могут люди, а вот дружба между нашими странами отныне мертва — вот главный вывод по результатам опроса. «Мяч» — не на нашей стороне. Даст Бог — свидимся. Ну, а не даст — не обессудьте…