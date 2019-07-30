Йошкар-Ола, , 17:43 — REGNUM

В Марий Эл по состоянию на 29 июля число пострадавших от укусов клещей снизилось по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года снизилось на 16,9%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

На данный момент к медикам обратились 1 124 человек из них 19,1% — дети. В республике зафиксирован один случай заболевания клещевым энцефалитов, нападение клеща произошло на территории Куженерского района. Число случаев клещевого боррелиоза составило 8 единиц при укусах клещей в лесах Килемарского, Советского, Сернурского, Оршанского районов, а также ха пределами республики.

Только за последнюю неделю число обращений из-за присасывания клещей составило 76 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнюю неделю во многих регионах России фиксируется рост активности клещей и, соответственно, число обратившихся за медицинской помощью. В главном управлении Роспотребнадзора заверяют, что количество пострадавших от клещей соответствует среднемноголетним значениям, как и число заболевших энцефалитом и боррелиозом.