Москва, , 17:43 — REGNUM

В Москве в ночь на 31 июля пройдут ремонтные работы в Тушинском тоннеле, сообщили в пресс-службе Транспортного комплекса столицы.

«Сегодня ночью с 1:30 до 4 утра из-за ремонтных работ будет закрыт Тушинский тоннель в сторону [Московской] области», — говорится в информации.

Автовладельцам предложили два варианта объезда места работ: по основному ходу Волоколамского шоссе разворот в районе Волоколамского проезда и съезд на улицу Свободы; Походный проезд — Строительный проезд — улица Лодочная.

Ранее в Москве уже закрывали на ремонт Тушинский тоннель.

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Как сообщало ИА REGNUM, отклонение от проекта строительства в 2000 году третьей очереди Тушинского тоннеля может быть причиной аварии, которая произошла 10 января 2019 года на Канале имени Москвы.

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