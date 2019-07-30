Санкт-Петербург, , 17:46 — REGNUM

Большинство жителей петербургского района Купчино не верит, что новую станцию метро «Проспект Славы» удастся достроить и открыть к 1 сентября 2019 года, как обещают власти Петербурга. По крайней мере, таковы данные интернет-опроса в паблике «Новости Купчино» в социальной сети «ВКонтакте».

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В публичном опросе приняли участие почти 2 тыс. человек — местных жителей кварталов, прилегающих к проспекту Славы и Бухарестской улице, на перекрестке которых и расположен вестибюль будущей станции.

Из них примерно 63,5% ответили «Нет» на вопрос «Откроют ли станцию «Проспект Славы» к 1 сентября?». Оставшиеся 36,6% настроены более оптимистично и ответили утвердительно.

Таким образом, большинство местных жителей с недоверием относятся к объявленной дате, так как сроки сдачи станций Фрунзенского радиуса, как известно, неоднократно переносились: с лета 2018 года на декабрь 2018 года, затем на апрель, после — июль 2019-го.

На данный момент строители уже возводят крыши над подземными вестибюлями, но, как кажется жителям, до сентября они вряд ли успеют все закончить.

«Может, и откроют, но в метро спускаться будем в ковше бульдозера до поезда», — предположил петербуржец Роман.

Другие вспоминают, как приходилось уже после официального открытия «достраивать» станции «Адмиралтейская», «Новокрестовская», а «Беговую» не могут починить до сих пор — она то протекает, то там осыпается плитка, то сломаны эскалаторы.

«Откроют, разрежут ленточку и закроют. Все помнят, как на «Адмиралтейской» эскалатор застрял 31 декабря?» — замечает местная жительница Елена.

Добавим, к 1 сентября 2019 года власти обещают запустить станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» вместе с электродепо «Южное». Смольный и «Метрострой» продолжают судебные тяжбы, так как не могут выяснить, кто же именно виноват в срыве сроков сдачи новых станций метро.

Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании по строительству метрополитена заявил, что новые станции будут открываться только при условии строгого и полного соблюдения всех норм безопасности.

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