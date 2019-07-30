Симферополь, , 17:41 — REGNUM

Чтобы закрыть потребность пассажирских перевозок от российско-украинской границы в Крым, требуется почти 30 рейсов. Об этом 30 июля на заседании Совмина РК заявил министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

«Около двух-трёх тысяч пассажиров ежедневно проходят через границу, и им требуется перевозка. Ведётся работа на границе в Армянске, порядка 14 автобусов. 28 оборотных рейсов закрыли бы потребность, которая сейчас отработана нелегалами, открыто работающими в пределах автостанции», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в связи с увеличением пассажиропотока власти Крыма решили запустить дополнительные ночные рейсы по автобусному маршруту от Симферополя до пункта пропуска «Джанкой» на границе с Украиной.

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