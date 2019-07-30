Одесса, Украина, , 17:41 — REGNUM

На Украине сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего заместителя начальника главного управления Национальной полиции Одесской области. Об этом сегодня, 30 июля, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.

Ранее стало известно о задержании бывшего начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина. Его обвиняют в хищении в особо крупном размере. Соломенский районный суд Киева уже отправил его под домашний арест. Должность начальника полиции Одесской области Головин занимал с ноября 2016 года по апрель 2019 года.

Теперь же был задержан его заместитель, который пытался скрыться от следствия.

Головин и его зам еститель подозреваются в завладении крупной партией табачных изделий, ранее изъятой из незаконного оборота.