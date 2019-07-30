Москва, , 17:37 — REGNUM

«Жёлтый» уровень погодной опасности, объявленный в Московском регионе, продлён ещё на одни сутки — до 1 августа. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

Накануне повышенный уровень опасности был объявлен в Москве и Подмосковье на 30 и 31 июля в связи с ожидаемыми дождями и сильным ветром. Теперь предупреждение продлено до 12:00 четверга, 1 августа.

Как уточняется, «жёлтый» уровень означает, что погода в регионе будет «потенциально опасна».

Напомним, ранее синоптики предупредили, что после жарких выходных в столичном регионе наступит резкое похолодание. Наиболее низкие температуры ожидаются к середине недели — в дневные часы столбики термометров не поднимутся выше +9…+14 градусов, а ночью может похолодать до +4…+9 градусов.

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