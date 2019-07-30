Магас, , 17:33 — REGNUM

В Ингушетии оштрафован на 15 тысяч рублей исполняющий обязанности председателя региональной общественной организации «Совет тейпов ингушского народа» Мурад Даскиев. Его обвинили в распространении недостоверной информации, пишет «Интерфакс-Юг».

По данным информационного агентства, Даскиев попал под административную статью о распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации за публикацию на сайте Совета тейпов ингушского народа обращения к депутатам Народного собрания Ингушетии. В нем он заявил о возможной ликвидации Ингушетии из-за пересмотра границ с соседними республиками.

Дело было возбуждено в середине мая 2019 года. Тогда же, в мае, деятельность Совета тейпов ингушского народа была приостановлена на три месяца по решению министерства юстиции Ингушетии. Ранее был арестован по уголовному делу о применении насилия к представителям органов правопорядка бывший глава Совета тейпов Малсаг Ужахов. Он был участником протестного митинга в Назрани 26 марта, во время которого было оказано сопротивление сотрудникам полиции.

Временно исполнять обязанности главы Совета тейпов стал Мурад Даскиев. Его задержали в Магасе 16 мая и завели против него два административных дела — о распространении недостоверной информации и об участии в несанкционированной акции в 2018 году.