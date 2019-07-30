Пушкин, Санкт-Петербург, , 17:31 — REGNUM

Администрация Пушкинского района и комитет по строительству Санкт-Петербурга решили встретиться с родителями детей, которые третий год подряд остаются без гимназии № 406 из-за срывов сроков реконструкции. Это произошло после того, как горожане принялись собирать подписи под обращением к президенту Владимиру Путину, сообщают родители.

«Важный результат — администрация школы сообщила о том, что 31 июля (среда) в 18:15 организуется открытая встреча с родителями, представителями комитета по строительству и главой администрации Омельницким В.В. в Доме молодёжи», — сообщили члены инициативной группы.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Пушкине активисты встали в пикет «406 Not Found», а также принялись собирать подписи под обращением президенту, так как горожане отчаялись искать ответы в других инстанциях.

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Гимназию №406 на Леонтьевской улице, а также корпус начальной школы на Церковной улице закрыли на ремонт еще в 2017 году. С тех пор почти тысяча учеников вынуждены заниматься в вестибюлях, подсобках, в классах домов творчества и музыкальных школ — на девяти площадках в разных концах Пушкина.

Предполагалось, что к 1 сентября 2019 года гимназия, входившая в 500 лучших школ России, все же откроет свои двери, об этом заявлял и врио губернатора Александр Беглов минувшей зимой, однако впоследствии оказалось, что подрядчик ООО «Капитал Стройиндустрия», который и до этого не исполнял свои обязательства, находится в стадии банкротства. Смольный наконец принял решение разорвать с ним контракт — об этом объявили 29 июля. Теперь предстоит провести новый тендер, и школа может открыться только к осени 2020 года. Сами родители, особенно первоклассников, не понимают, куда вести своих детей 1 сентября.

Подписи под обращением Путину будут собирать до конца текущей недели, после чего документ передадут в его петербургскую приемную.

«Назван новый срок сдачи корпуса старшей школы на Леонтьевской, д.10 — июнь 2020 года! О сдаче корпуса младшей школы на улице Церковная, д.16 даже не идет речи», — говорится в обращении.

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