Нью-Дели, , 19:28 — REGNUM

Индийские законодатели одобрили законопроект о прекращении практики скоротечного расторжения мусульманского брака через два года после того, как Верховный суд постановил, что он нарушает конституционные права женщин, исповедующих ислам, 30 июля передает ASSOCIATED PRESS.

Министр юстиции Рави Шанкар Прасад заявил, что одобрение законопроекта верхней палатой парламента во вторник, 30 июля, отражает расширение прав и возможностей женщин в Индии.

Более представительная нижняя палата одобрила законопроект на прошлой неделе, он станет законом после формального одобрения его резидентом Индии.

Большинство из 170 миллионов мусульман в Индии — сунниты, развод у них регламентируется нормами шариата, согласно которым мужчине-мусульманину, решившемуся на развод с женой, достаточно трижды произнести арабское слово «талак», и бракоразводный процесс считается состоявшимся.

Более 20 стран, включая соседний Пакистан, запретили эту практику мгновенного развода.