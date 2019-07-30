Новосибирск, , 17:21 — REGNUM

За неделю с 22 по 28 июля из-за укусов клеща в медицинские учреждения Новосибирской области обратилось 158 человек. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, чаще других обращаются жители Искитимского, Ордынского, Колыванского, Тогучинского, Черепановского, Карасукского, Болотнинского, Маслянинского, Мошковского, Новосибирского, районов, а также Бердска и Новосибирска.

Как уточняют в ведомстве, на территории Новосибирской области эндемичными по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом являются 20 районов и три города, на территории которых проживают более 2,5 миллиона человек.

Согласно исследованию новосибирского Центра гигиены и эпидемиологии, с начала сезона проведено 1 232 исследования. Вирус клещевого энцефалита обнаружен у 14 экземпляров клеща, возбудитель клещевого боррелиоза — у 61 экземпляра.

В настоящее время идёт обработка мест массового скопления людей.

Отметим, что клещевой вирусный энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание, которое поражает преимущественно центральную нервную систему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные СМИ сообщили, что 17-летний школьник из Новосибирска уже почти месяц находится в коме после наползания клеща.

Читайте ранее в этом сюжете: Новосибирский школьник почти месяц находится в коме после наползания клеща