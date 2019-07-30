Киров, , 17:13 — REGNUM

С начала сезона число граждан, обратившихся за медицинской помощью в связи с укусами клещей в Кировской области, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Так, число пострадавших выросло с 13 921 до 14 549 случаев присасывания клещей. При этом уровень заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом соответствует предыдущему году — 72 человека, а число регистрации случаев клещевого боррелиоза сократилось со 158 до 136 случаев.

При исследовании клещей на энцефалит число зараженных составило 168 от 12 тыс. или около 1%, в то же время при исследовании на боррелиоз из 11 тыс. клещей зараженных оказалось около 46% или более 5 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, нашествие клещей наблюдалось в 2016 году, когда их активность увеличилась в четыре раза. Тогда даже была создана петиция на одном из порталов гражданских инициатив об увеличении площадей, на которых необходимо провести соответствующую обработку.