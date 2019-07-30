Москва, , 17:09 — REGNUM

Один из лидеров Либертарианской партии Михаил Светов задержан за участие в акции на Трубной площади, которая проходила 16 июля. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь партии.

Ранее он написал, ссылаясь на адвоката, что на Светова собираются составить протокол о повторном нарушении порядка проведения митинга.

«Статья 20.2 часть 8 КоАП подразумевает до 30 суток ареста», — пояснил он.

Михаила Светова задержали 30 июля после встречи в мэрии Москвы, где обсуждалось согласовании массовой акции 3 августа. Власти города поддержали поданную представителями оппозиции заявку на митинг на проспекте Сахарова, однако этот вариант не устроил Либертарианскую партию, отозвавшую заявку.

Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя ситуацию, пообещал обеспечить в столице порядок.

Также глава города напомнил, что оппозиция в течение нескольких дней проводила несанкционированные акции на Трубной и полиция практически вообще не реагировала.

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