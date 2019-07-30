Москва, 30 июля 2019, 17:09 — REGNUM
Один из лидеров Либертарианской партии Михаил Светов задержан за участие в акции на Трубной площади, которая проходила 16 июля. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь партии.
Ранее он написал, ссылаясь на адвоката, что на Светова собираются составить протокол о повторном нарушении порядка проведения митинга.
«Статья 20.2 часть 8 КоАП подразумевает до 30 суток ареста», — пояснил он.
Михаила Светова задержали 30 июля после встречи в мэрии Москвы, где обсуждалось согласовании массовой акции 3 августа. Власти города поддержали поданную представителями оппозиции заявку на митинг на проспекте Сахарова, однако этот вариант не устроил Либертарианскую партию, отозвавшую заявку.
Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя ситуацию, пообещал обеспечить в столице порядок.
Также глава города напомнил, что оппозиция в течение нескольких дней проводила несанкционированные акции на Трубной и полиция практически вообще не реагировала.
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