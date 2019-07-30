Орел, , 17:04 — REGNUM

1 тыс. 694 жителя Орловской области, пострадавшие от клещей, обратились к медикам с начала года, сообщили ИА REGNUM 30 июля в территориальном управлении Роспотребнадзора. Среди пострадавших 590 детей.

В регионе уже зарегистрировано два случая заражения иксодовым клещевым боррелиозом. При этом, согласно данным лабораторных исследований, среди клещей, снятых с людей, инфицированность боррелиями составляет более 18%.

В Роспотребнадзоре предупреждают — предупредить заражение боррелиозом можно только мерами профилактики. С начала клещевого сезона в регионе проведены рекогносцировочные обследования на площади 667,1 га, акарицидные обработки — на площади 421,5 га, в том числе 146,6 га на территории летних оздоровительных учреждений.