Грозный, , 16:59 — REGNUM

В Чечне детям из малоимущих семей, а также детям погибших сотрудников органов правопорядка будет оказана помощь при подготовке к школе. Такую задачу поставил глава республики Рамзан Кадыров 29 июля на совещании с участием глав районов, руководителей правоохранительных органов, представителей духовенства Чечни.

«Я распорядился проверить готовность детей из малоимущих семей к предстоящему учебному году. Поставил задачу закупить им одежду, обувь, учебники, письменные принадлежности. Аналогичная помощь будет оказана и детям сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в Чечне ежегодно оказывается помощь в подготовке к началу нового учебного года детям из малообеспеченных семей. Например, в 2015 году почти полторы тысячи детей были обеспечены всем необходимым.

Читайте также: В Чечне помогут собраться в школу 1484 детям из малоимущих семей