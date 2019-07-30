Нижний Новгород, , 16:58 — REGNUM

Государственные стандарты в России полностью исключают опасное для здоровья воздействие электромагнитных волн на организм человека при установке и эксплуатации базовых станций операторов мобильной связи. Уровень допустимого электромагнитного излучения строго регулируется законодательством и контролируется уполномоченными государственными органами, сообщает Приволжское управление Роскомнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций).

По данным ведомства, вышки размещаются с учётом минимального воздействия на организм человека. Направленность антенн рассчитана для направления основной энергии излучения выше домов. При этом в ночные часы нагрузка станций значительно снижается.

«С учетом свойств и условий распространения радиоволн, сотовый телефон у головы абонента вреднее воздействия излучения от антенн базовых станций», — заверили в ведомстве, призывая не действовать радикально, а привлекать контролирующие органы для проверок.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля в Свердловской области завели уголовное дело на женщину, которая чуть не уничтожила вышку сотовой связи. Вышка стояла недалеко в посёлке Калья рядом с домом, где проживала 53-летняя свердловчанка вместе со своим мужем. Женщина узнала в интернете, что объект якобы негативно влияет на здоровье и даже вызывает инсульты и онкологические заболевания. Списав на объект собственные недомогания, женщина попыталась его сжечь, но на вышке установлены датчики, и замысел осуществить не удалось.

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