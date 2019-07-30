Турин, Италия, , 16:57 — REGNUM

Высший кассационный суд Италии отменил решение нижестоящей инстанции, в соответствие с которым у школьников есть «субъективное право» питаться в школьных столовых едой, принесенной из дома, передает Adnkronos во вторник, 30 июля.

Разбирательство длится уже три года. С исковым заявлением обратилась группа родителей учеников из Турина, которые настаивали на наличии у своих детей конституционного права есть в школах во время перерывах то, что они считают нужным.

Суд первой инстанции не согласился с истцами. Этот приговор был успешно оспорен во второй инстанции, теперь же кассационный суд в свою очередь отменил это решение.