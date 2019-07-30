Симферополь, , 16:56 — REGNUM

Власти Крыма запустят дополнительные рейсы по автобусному маршруту от Симферополя до пункта пропуска «Джанкой» на границе с Украиной. Об этом 30 июля на заседании Совмина РК сообщил министр транспорта Крыма Сергей Карпов. По его словам, на сегодняшний день работает 14 рейсов по маршруту Джанкой — Симферополь.

«Из-за большого пассажиропотока потребовалось дополнительное количество рейсов. Будет рассматриваться вопрос о включении в расписание дополнительных ночных автобусов, чтобы не дать нелегалам возить пассажиров», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным главы республики Сергея Аксёнова, с начала 2019 года российский полуостров посетили более 2 миллионов 200 тысяч туристов, что на 11% больше, чем в 2018 году. При этом более 200 тысяч туристов, отметил он, прибыли с Украины.

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