Сан-Матео, США, , 17:10 — REGNUM

Разработчики из студии Pixelopus объявили дату выхода своей приключенческой игры Concrete Genie. Проект выйдет 8 октября на консоли PS4, сообщается в ролике на официальном YouTube-канале PlayStation 30 июля.

Разработчики сообщают, что в создании центральной игровой механики (рисования) им помогала студия Media Molecule, известная по играм Dreams и LittleBigPlanet. Для использования этой функции будет использоваться встроенный в геймпад PS4 гироскоп.

По сюжету Concrete Genie, игроки будут управлять подростком по имени Эш. Юноше нужно будет вернуть краски в потускневший город и дать отпор таинственным монстрам и местным хулиганам.