Киев, , 16:49 — REGNUM

На территории Украины с 1 января по 30 июня текущего года зафиксировано более 200 преступлений, относящихся к торговле людьми, сообщает 30 июля пресс-служба Национальной полиции Украины на официальной странице в Facebook.

По данным полиции, от этих преступлений пострадали 170 граждан Украины, среди которых пятеро несовершеннолетних.

«В первом полугодии 2019 года полицейские зафиксировали более 200 уголовных преступлений, связанных с торговлей людьми», —указано в сообщении пресс-службы.

Напомним, год назад глава украинского департамента по борьбе с преступлениями, относящимися к торговле людьми Артём Крищенко уже заявлял о заметном росте числа таких преступлений.

Читайте ранее в этом сюжете: «Про Россию забыл»: Порошенко ищет виноватых внутри Украины