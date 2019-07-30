Пермь, 30 июля 2019, 16:46 — REGNUM
В Пермском крае за нарушение санитарного законодательства в загородных детских лагерях и санаторно-оздоровительных лагерях наложено штрафов на общую сумму более 1 млн рублей. Составлено 296 протоколов об административных правонарушениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Прикамью.
На территории региона во вторую смену летней оздоровительной кампании работало 162 организации отдыха и оздоровления, в которых отдохнули более 13,3 тыс. несовершеннолетних.
Обращений на предоставление некачественной услуги в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю по итогам смены не поступало.